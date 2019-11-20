Как перекодировать «Стрелку» и «Тройку» для поездок на МЦД

Как перекодировать транспортную карту?
Перепрограммировать карты «Стрелка» и «Тройка» для поездок на МЦД и бесплатных пересадок на метро легко – нужно просто обратиться в любую кассу метрополитена. Также это можно сделать самостоятельно в билетных автоматах и желтых электронных терминалах. При активации карты через кассу нужно пополнить баланс «Тройки» или «Стрелки» минимум на рубль. При активации удаленного пополнения кошелька (на желтом валидаторе на станции метро) билет на карте автоматически обновится.
Перекодировать транспортную карту нужно для того, чтобы записывать на нее новые данные, например, о пересадках с МЦД на метро, и научить ее разбираться в тарифах МЦД. Кстати, при выходе из поезда транспортную карту будет необходимо приложить к валидатору, чтобы она определила стоимость поездки.
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Сколько стоит проезд?
Цена поездок на МЦД будет зависеть от того, куда едет пассажир. Будут введены три тарифные зоны – «Центральная», «Пригород» и «Дальняя». Центральная зона первого диаметра располагается между станциями Марк и Сетунь, второго – между Волоколамской и Остафьево. Стоимость проезда в центральной зоне МЦД будет равна тарифу на другие виды транспорта – 38 рублям. Кстати, пересесть с поездов метро и МЦК на МЦД можно будет бесплатно.
Цена на билет в пригородной зоне немного выше – 45 рублей по транспортной или банковской карте. На первом диаметре эта зона находится за пределами «центральных» Марка и Сетуни и достигает станций Лобня и Одинцово. На втором диаметре зона простирается от Волоколамской до Нахабино на западе и от Остафьево до Подольска на юге.
Кстати, пассажиры, севшие на диаметры в пригородной зоне, по приезде в Москву смогут бесплатно пересесть на метро или МЦК. Также для пригородной зоны доступны абонементы на одни сутки (285 рублей), трое суток (545 рублей), 30 дней (2570 рублей), 90 дней (6940 рублей) и 365 дней (24 450 рублей).
Третья, дальняя зона, находится за пределами диаметров. Стоимость проезда по ней складывается из стоимости проезда на электричке и в зоне «Пригород».
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Багаж и питомцы
Провоз багажа в подмосковной электричке стоит от 60 до 120 рублей – в зависимости от того, насколько далеко едет пассажир. На МЦД стоимость провоза любого багажа составит 60 рублей на всем протяжении линий, а велосипеды и домашних любимцев можно будет перевозить на электричке бесплатно.
Бесплатная пересадка на другой вид транспорта на багаж не распространяется. В метро или автобусе за провоз чемодана придется заплатить.
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Кто может ездить на МЦД бесплатно?
Право бесплатного проезда на МЦД получат граждане, на которых распространяются льготы, действующие в метрополитене и пригородных поездах. В частности, на метро, МЦК и МЦД бесплатно смогут ездить:
– пенсионеры, в том числе не достигшие возраста 60 лет;
– один опекун (попечитель), приемный родитель или патронатный воспитатель, воспитывающий ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей;
– один из родителей инвалида с детства, который учится очно по основным программам в образовательных организациях, – до окончания им обучения, но не дольше, чем до достижения им возраста 23 лет;
– граждане предпенсионного возраста, имеющие страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости в соответствии с российским законодательством;
– дети до 5 лет.
У студентов и школьников будут свои льготы. В центральной зоне они смогут ездить по абонементу, записанному на социальную карту учащегося. Стоить он будет 395 рублей на месяц и 1185 рублей на три месяца. Для «Пригорода» и «Дальней» стоимость абонемента пока не определили.
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