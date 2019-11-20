Как перекодировать «Стрелку» и «Тройку» для поездок на МЦД

Цена поездок на МЦД будет зависеть от того, куда едет пассажир. Будут введены три тарифные зоны – «Центральная», «Пригород» и «Дальняя». Центральная зона первого диаметра располагается между станциями Марк и Сетунь, второго – между Волоколамской и Остафьево. Стоимость проезда в центральной зоне МЦД будет равна тарифу на другие виды транспорта – 38 рублям. Кстати, пересесть с поездов метро и МЦК на МЦД можно будет бесплатно.

Цена на билет в пригородной зоне немного выше – 45 рублей по транспортной или банковской карте. На первом диаметре эта зона находится за пределами «центральных» Марка и Сетуни и достигает станций Лобня и Одинцово. На втором диаметре зона простирается от Волоколамской до Нахабино на западе и от Остафьево до Подольска на юге.

Кстати, пассажиры, севшие на диаметры в пригородной зоне, по приезде в Москву смогут бесплатно пересесть на метро или МЦК. Также для пригородной зоны доступны абонементы на одни сутки (285 рублей), трое суток (545 рублей), 30 дней (2570 рублей), 90 дней (6940 рублей) и 365 дней (24 450 рублей).

Третья, дальняя зона, находится за пределами диаметров. Стоимость проезда по ней складывается из стоимости проезда на электричке и в зоне «Пригород».

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