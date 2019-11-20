РИАМО - 20 ноя. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) заняло второе место в рейтинге медиаресурсов Подмосковья за третий квартал 2019 года, рейтинг подготовлен компанией «Медиалогия».

Первое место в рейтинге – у интернет-ресурса Mosregtoday.ru. Второе место заняло РИАМО, которое также стало первым среди информагентств. Тройку лидеров замкнула газета «Ежедневные новости. Подмосковье сегодня».

Кроме того, впервые в топ-10 самых цитируемых СМИ Московской области попал горпортал «РИАМО в Люберцах», занявший десятое место в общем рейтинге и второе в категории «информагентства».

В медиарейтинг вошли подмосковные СМИ, специализированные ресурсы не учитывались. Рейтинг построен на основе базы СМИ, включающей более 52 тысяч наиболее влиятельных источников, при этом не учитывались новостные агрегаторы. Кроме того, не принималась во внимание взаимная перекрестная цитируемость СМИ, если она масштабна и носит регулярный характер. Исследование проводилось за период с 1 июля по 30 сентября 2019 года.

Журналисты Регионального информационного агентства Московской области освещают события, происходящие в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, РИАМО агрегирует новости со всех частей Подмосковья, а также наиболее важные новости Москвы и России. РИАМО является поставщиком оперативной и достоверной текстовой и мультимедийной информации (фото, инфографика) для СМИ, экспертов и читателей.

Кроме того, успешно работают десять современных городских порталов РИАМО - в Подольске, Королеве, Мытищах, Люберцах, Балашихе, Жуковском, Домодедове, Красногорске, Сергиевом Посаде и Реутове. Также новости РИАМО можно увидеть в салонах автобусов, курсирующих в Жуковском, Красногорске и Химках. Помимо этого, инфоэкраны РИАМО установлены в 30 населенных пунктах Подмосковья, в зданиях Мособлдумы и МОНИКИ.