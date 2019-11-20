РИАМО - 20 ноя. В кассах метро, автоматах по продаже билетов и желтых информационных терминалах со среды стала доступна перекодировка карты «Тройка» для осуществления бесплатной пересадки на МЦД, для перекодировки нужно пополнить баланс карты минимум на 1 рубль, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Для того, чтобы пассажиры смогли воспользоваться всеми преимуществами карты «Тройка» при оплате проезда на МЦД, им надо будет активировать свою карту «Тройка». Для этого можно будет обратиться в любую кассу метро. Также активация билета «Кошелек» карты «Тройка» возможна в автоматах по продаже билетов на станциях метро», - сказал начальник дирекции МЦД департамента транспорта и дорожной инфраструктуры Москвы Андрей Акимов.

Для активации нужно пополнить баланс карты минимум на 1 рубль. А при пополнении удаленного «Кошелька» на информационном терминале карта автоматически обновится. Новые карты, продаваемые в кассах метро, будут уже активированными. Также перед первой поездкой на МЦД необходимо перепрограммировать социальную карту учащегося или студента.

Сам процесс активации карты «Тройка» напоминает работу с любым флеш-накопителем. В карте «Тройка» установлен чип примерно на 2 – 4 килобайта памяти, на котором в определенной последовательности записана информация. Чтобы карта научилась взаимодействовать с новым тарифным меню МЦД, эти данные необходимо обновить.

Турникеты на станциях МЦД оборудуют терминалами для бесконтактной оплаты проезда. Пассажиры смогут расплатиться картами, поддерживающими технологии PayPass или PayWave, гаджетами с технологиями Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay.

Благодаря тарифной политике МЦД при поездках по Москве пассажиры будут ежедневно экономить на проезде до 50%, а пассажиры, приезжающие из Подмосковья в границах МЦД, до 75%.

Также в приложении «Метро Москвы» появилась перспективная схема метро с первыми двумя диаметрами. Пользователи могут построить маршрут по МЦД-1 Белорусско-Савеловский и МЦД-2 Курско-Рижский и московскому метро с учетом строящихся станций до 2021 года.

Первые диаметры планируют запустить 21 ноября. После этого общественный транспорт станет доступнее более чем для 4 миллионов жителей Москвы и Московской области.

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