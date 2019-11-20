РИАМО - 20 ноя. В рейтинг лучших купелей Подмосковья на Крещение в 2020 году вошел источник преподобного Саввы в Звенигороде у Саввино-Сторожевского монастыря, также среди лучших – купели в Зарайске, Серпухове и в Истре, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского округа.

В Подмосковье составили перечень лучших купелей на Крещение Господне в 2020 году. При составлении рейтинга принималась во внимание степень удобства мест купания для верующих. Учитывались наличие дополнительного освещения, обустройство раздевалок и мест для обогрева. Особо контролировались вопросы безопасности — на каждой точке должны дежурить спасатели и врачи.

«По итогам оценки в топ-10 купелей вошел источник преподобного Саввы в Звенигороде у Саввино-Сторожевского монастыря. На Крещение в 2019 году его посетило около 25 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Кроме того, среди лучших иорданей названы купель у святого источника «Белый колодец» в Зарайске, Ногинский пруд в Серпухове и купель на Истре у Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря.

В январе 2019 года в Одинцовском городском округе было открыто семь официально оборудованных мест для крещенских купаний.