РИАМО - 20 ноя. Крытый футбольный манеж построят в городском округе Химки, ввод в эксплуатацию объекта запланирован на 2022 год, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Объект включен в государственную программу Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

«В настоящее время ведется проработки территории под размещение объекта. Участок под строительство уже определен. В следующем году планируется приступить к проектированию манежа», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2022 год. Проектирование и строительство объекта будет финансироваться из средств бюджета.