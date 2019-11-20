РИАМО - 20 ноя. Спортивную школу олимпийского резерва имени Александра Сыроежкина в подмосковных Бронницах ждет реконструкция, объект включили в госпрограмму, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время ведется проработка территории под размещение объекта. Проектирование начинаем в следующем году», – сообщил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Спортивная школа существует более 22 лет. В учреждении ведется подготовка на отделениях гребли на байдарках и каноэ, фехтования, футбола, художественной гимнастики.

Здание школы построили в середине 90-х годов, и уже тогда начались проблемы с фундаментом, который в итоге признали аварийным. Сейчас воспитанникам школы приходится заниматься на улице.

Плановый ввод в эксплуатацию намечен на 2022 год.