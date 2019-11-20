РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 ноя. Схема пешеходного движения в районе перекрестка улицы 43-й Армии в Подольске изменилась в связи со строительством участка автодороги, изменения действуют по 24 ноября, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Генеральный подрядчик строительства участка автодороги на улице 43-й Армии АО «Монолитное строительное управление-1» для обеспечения безопасности при строительстве примыкания нового дорожного полотна к улице Ленинрадской с 20 по 24 ноября изменил схему пешеходного движения в районе перекрестка улиц 43-й Армии – Ленинградской – Академика Доллежаля», – говорится в сообщении.

Пешеходам, которые проходят по нечетной стороне улицы Академика Доллежаля на улицу Ленинградскую, необходимо перейти через дорогу и воспользоваться пешеходными тротуарами по четной стороне улиц Академика Доллежаля и Ленинградской.