РИАМО - 20 ноя. «Почта России» поднялась на 21 позицию в рейтинге почтового развития (2IPD) по сравнению с показателями прошлого года и вошла в топ-20 этого рейтинга, говорится в сообщении пресс-службы почтового оператора.

Всемирный почтовый союз ежегодно присваивает интегрированный индекс развития почтовой связи (2IPD). На его основе страны распределяются по группам: от наименее развитых до наиболее развитых. В этом году индекс России составил 65,31. Наша страна стала относиться к группе наиболее развитых стран в почтовом секторе, поднявшись с 37-го места на 16-е, и обогнала такие страны, как Сингапур, Швеция и Норвегия.

«Попадание «Почты России» в топ-20 престижного международного рейтинга отражает стремительное достижение компанией целей по построению прибыльной, клиентоориентированной, эффективной и технологичной компании, надежного и современного поставщика почтовых, логистических и финансовых услуг для всей страны», – сказал генеральный директор АО «Почта России» Николай Подгузов.

Индекс 2IPD оценивает деятельность национальных почтовых операторов. Почтовая сеть рассматривается как драйвер социально-экономического развития, представляя из себя крупнейшую физическую сеть в мире. В нее включены 668 тысяч отделений почтовой связи по всему миру, а работу почтовых служб обеспечивают более 5 миллионов сотрудников.

Этот индекс составляется на основе четырех ключевых параметров: надежность, проникновение, соответствие продуктового портфеля и устойчивость. Надежность отражает скорость и прозрачность доставки во всех ключевых сегментах физических почтовых услуг: письменная корреспонденция, посылки и EMS. Проникновение учитывает масштаб международной сети почтовых операторов и количество партнерских сетей. Соответствие продуктового портфеля измеряет интенсивность спроса для всего спектра почтовых продуктов, а устойчивость указывает на уровень диверсификации потока доходов и способность к инновациям.

Всемирный почтовый союз использует широкий спектр Big Data из своих многочисленных источников, на базе которых ежегодно формируется интегрированный индекс развития почтовой связи. Это делается для измерения и контроля почтового развития во всем мире.