РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 ноя. Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в гараже на улице Дальняя в микрорайоне Ольгино подмосковной Балашихи, пострадавших нет, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену ЦУКС 20 ноября в 10:05 поступило сообщение о пожаре в гараже по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, микрорайон Ольгино, улица Дальняя, ГСК-5. В 10:48 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

В тушении пожара были задействованы три единицы техники и 12 человек.