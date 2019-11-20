РИАМО - 20 ноя. Административное помещение организации-банкрота в подмосковных Люберцах выставлено на торги за 15 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«На электронной площадке ООО «РУССИА ОнЛайн» 10 января в 10:00 пройдут торги по продаже нежилого помещения в центре Люберец, которое реализуется в рамках банкротного дела ГУП Московской области «Региональное управление капитального строительства», – говорится в сообщении.

Как пояснил министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган, помещение площадью 186 квадратных метров в многоквартирном доме на Октябрьском проспекте, дом 126, выставлено на открытый электронный аукцион для погашения кредитных обязательств предприятия и завершения процедуры конкурсного производства.

Начальная рыночная стоимость имущества составляет 15 миллионов рублей. Шаг аукциона составит 5% от начальной цены, размер задатка – 10% от установленной стоимости. Заявки на участие в торгах можно подать с 25 ноября по 31 декабря.