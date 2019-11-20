РИАМО - 20 ноя. В Московском областном перинатальном центре в Балашихе пациенток начали обучать правилам безопасности при перевозке детей, впоследствии эту практику могут ввести во всех подмосковных роддомах, сообщил журналистам в среду заместитель начальника полиции - начальник УГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов.

«Московский областной перинатальный центр в Балашихе вошел в число пилотных площадок, где запускается федеральная программа «Детство без опасности» - проходит обучение родителей обеспечению безопасности при перевозке детей. Уверен, что после завершения проекта положительный опыт будет распространен на все родильные дома и перинатальные центры Московской области», - сказал Кузнецов.

По его словам, в перинатальном центре в Балашихе обучение прошли уже около 50 мам.

Кузнецов также отметил, что число ДТП с участием детей снижается в Подмосковье с каждым годом.

«Благодаря комплексному программному целевому подходу количество ДТП с участием детей по сравнению с 2013 годом снизилось на 28%, количество полученных травм - на 24%, количество погибших - в 3,5 раза», - сказал Кузнецов.

Подмосковье стало тридцатым регионом России, где запустили проект «Детство без опасности». В его рамках будущие родители несколько раз в неделю проходят обучающие тренинги, посвященные использованию детских кресел, соблюдению «детского режима» на дороге, аккуратному вождению, а также правилам перехода проезжей части с коляской.