РИАМО (БАЛАШИХА) – 20 ноя. Более 40 художников представят свои работы на выставке «Игра в жизнь», которую откроют в картинной галерее Балашихи 30 ноября, ее посвятят Году театра, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Организатором выставки «Игра в жизнь» является МООО «Общество художников», куда входит более 50 балашихинских авторов.

«Игра – ключевое понятие в искусстве, позволяющая соединить самые невероятные вещи, объединить в художественном образе несовместимое, полярное – великое и ничтожное, красивое и безобразное, простое и замысловатое. Она вовлекает в себя, приглашает всех к участию и бросает на произвол судьбы со своими мыслями в самый острый и неподходящий момент» – говорится в сообщении.

В выставке примут участие авторы из Балашихи и Москвы.

«Это – Алексей Проценко, Виктор Архипов, Сергей Вахонин, Алексей Вознесенский, Евгения Беляничева, Ольга Севастьянова, Евгений Гриневич, Наталья Куликова, Екатерина Ляпина, Давлат Абдуганиев, Людмила Немкович, Марина Фурсова, Андрей Кузнецов и другие художники. Всего более 40 как очень известных, так и начинающих авторов, представляющих живопись, скульптуру, арт-объекты, театральные макеты, эскизы, костюмы и просто фантазии», – перечисляется в материале.

Открытие выставки состоится в 16:00 по адресу: Балашиха, проспект Ленина, дом №10.

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