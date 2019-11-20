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РИАМО
, Мария Ипполитова
Знаменитый «Цирк дю Солей» 22 ноября представит в Москве свое первое шоу на льду – Crystal. Зрители увидят синхронное фигурное катание, фристайл, экстремальное катание на коньках и цирковые дисциплины – воздушные ремни, трапецию и партерную акробатику. Корреспонденты РИАМО сходили на репетицию шоу и узнали, чем оно отличается от московских ледовых шоу, и как акробаты встали на лед.
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РИАМО
, Мария Ипполитова
В этот раз сценой для шоу стал лед, поэтому во Дворце спорта «Лужники», где проходит шоу, холодно.
«В отличие от классических ледовых шоу, здесь в равной степени представлена акробатика и ледовые виды спорта», - рассказывает пресс-секретарь шоу Crystal Дженни Малле.
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РИАМО
, Мария Ипполитова
Все действия постановки происходят на льду – и даже акробаты работают на ледовой поверхности.
«Для этого была даже создана специальная обувь, которая позволяет акробатам сохранять устойчивость на льду», - показывает Малле.
Во время нашего посещения акробат на льду репетирует номер эквилибр на стульях.
«В шоу есть два номера, в котором используется страховка. Один из них – пирамида из стульев, на вершине которой акробат делает стойку на руках», - уточняет Дженни.
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РИАМО
, Мария Ипполитова
Лед для шоу организаторы постановки залили сами. Во время представления его будут покрывать красивые видеопроекции.
В Москву они привезли с собой 21 трейлер с оборудованием. Среди необычного – 29 видеопроекторов, стиральные машинки и аппарат, который лепит снежки.
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РИАМО
, Мария Ипполитова
Команда шоу Crystal – это 100 человек, из них 43 артиста. В труппе – 20 акробатов, 19 фигуристов, три музыканта, которые работают вживую, и один клоун. Состав, как обычно, международный, в том числе в туре четыре русских исполнителя.
©
РИАМО
, Мария Ипполитова
Основной элемент сценографии – задняя стена, которая то превращается в комнату главной героини Кристал, то используется в номере с рампами. Эта конструкция из стали и пластика, задняя сторона которой напичкана технологиями, весит около 10 тонн.
©
РИАМО
, Мария Ипполитова
Вся музыка в шоу – оригинальная, но на этот раз решили использовать еще четыре кавер-версии популярных песен Sia, Beyonce, Nina Simone и U2.
©
РИАМО
, Мария Ипполитова
Не обошлось и без нового экстремального номера от «Цирка дю Солей» – раскачивание маятника на китайских мачтах. «Во время исполнения номера артисты делают сходы с одной мачты на другую, получается сочетание китайских мачт и русских качелей», - объясняет Дженни.
©
РИАМО
, Мария Ипполитова
Основная идея шоу – поиск себя, через который проходит главная героиня Кристал. Она сбегает от серых будней, семьи и друзей и оказывается у замершего пруда, где проваливается под лед и попадает в мир собственного воображения, рассказывает Дженни Малле.
©
РИАМО
, Мария Ипполитова
За кулисами шоу есть зона с матами, где артисты разминаются и согреваются перед шоу. Рядом установлен экран, где можно увидеть, что происходит на сцене.
©
РИАМО
, Мария Ипполитова
На подготовку шоу ушло два года. Целый год специалистами проводились семинары и мастер-классы, чтобы исследовать возможности льда.
Это был эксперимент и для команды авторов. Кроме номеров, пришлось придумать обувь для выступления с шипами-кошками, костюмы из специальных материалов, которые сохраняют влагу, рассказывает артистический директор шоу Crystal Роб Тэннион.
©
РИАМО
, Мария Ипполитова
Создателями постановки выступили номинант премии Drama Desk, хореограф специального выступления Cirque du Soleil на церемонии вручения кинопремий Оскар в 2012 году Шена Кэролл и режиссер первой части церемонии открытия Олимпийских Игр в Сочи 2014 Себастьян Солдевилья.
©
РИАМО
, Мария Ипполитова
По словам исполнительницы роли Кристал Даники Ганьон-Пламондон, которая задействована в номере «Танцующая трапеция», образ главной героини созвучен многим, так как эта история о поиске себя, своего места в жизни, с которой хотя бы раз сталкивался любой человек.
©
РИАМО
, Мария Ипполитова
Один из артистов шоу – фигурист Дмитрий Семыкин из Екатеринбурга, он выступает в разных ролях: тень, которая преследует Кристал, бизнесмен, партнер по танцу героини.
«Отличие русского цирка на льду от «Цирка Дю Солей» – колоссальное. Образ жизни, отношение внутри коллектива и подготовка к шоу. Организация проживания, условия репетиции – другое все», - рассказывает Дмитрий.
©
РИАМО
, Мария Ипполитова
Каждый артист за время шоу переодевается за кулисами по четыре раза. Одежда хранится в контейнерах под синим тентом, которые подписаны именами артистов.
©
РИАМО
, Мария Ипполитова
В «Лужниках», где проходит шоу, есть специальные костюмерные, где костюмы стирают и сушат. Интересно, что машинки путешествуют вместе с артистами из Канады.
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