Все действия постановки происходят на льду – и даже акробаты работают на ледовой поверхности.

«Для этого была даже создана специальная обувь, которая позволяет акробатам сохранять устойчивость на льду», - показывает Малле.

Во время нашего посещения акробат на льду репетирует номер эквилибр на стульях.

«В шоу есть два номера, в котором используется страховка. Один из них – пирамида из стульев, на вершине которой акробат делает стойку на руках», - уточняет Дженни.