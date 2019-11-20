РИАМО - 20 ноя. Депутаты Московской городской думы на заседании в среду приняли закон, которым освободили владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога сроком на пять лет, передает корреспондент РИАМО.

«Предлагаем на пять лет освободить от транспортного налога владельцев электромобилей. Считаем, что данная мера должна способствовать распространению электротранспорта в Москве и улучшению экологической ситуации», - сказала первый заместитель руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

Владельцы автомобилей на электрической тяге смогут пользоваться налоговой льготой до 31 декабря 2024 года.

Кроме того, принятый в среду закон касается и других направлений в сфере налогообложения. Среди них - стоимость патента на работу для иностранных граждан.

«В соответствии с ФЗ иностранные граждане из пяти стран имеют право работать в России по патенту. Патент - разрешительный документ на работу, а стоимость патента является авансовым платежом по НДФЛ для данной категории граждан. На сегодня стоимость в Москве - 5 тысяч рублей. Мы предлагаем установить региональный коэффициент таким образом, чтобы ежемесячная стоимость патента составила 5350 рублей, то есть рост 350 рублей в месяц, это примерно 7% и сопоставимо с ростом зарплаты в тех отраслях, в которых больше всего работает иностранных граждан», - уточнила Багреева.

Также депутаты внесли изменения в городской закон о налоге на имущество организаций.

«Также предлагаем продлить одну из льгот, она касается освобождения от налогов объектов, используемых при производстве гипохлорита натрия, который используется в Москве для очистки воды. Это вещество экологичнее и безопаснее хлора и уже несколько лет используется в Москве», - подчеркнула Багреева.

Кроме того, Мосгордума утвердила льготу по налогу на имущество для парков развлечений.

«Это объекты, на территории которых построены аттракционы в соответствии с европейскими стандартами безопасности эксплуатации. У нас достраиваются два больших парка аттракционов», - заключила Багреева.