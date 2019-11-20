РИАМО - 20 ноя. Молодожены, зарегистрировавшие свой брак в Наро-Фоминске, попросили гостей дарить на свадьбу не цветы, а корм для кошек и собак, который впоследствии передали в приют, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления ЗАГС Московской области.

«Одна из молодых пар, заключивших свой брак в Наро-Фоминском управлении ЗАГС этой осенью, решила отказаться от этой традиции (дарить цветы – ред.) и попросила приглашенных на свою свадьбу дарить вместо цветов корм для кошек и собак», - говорится в сообщении.

Весь подаренный корм молодожены передали в приют для бездомных животных, расположенный на территории Наро-Фоминского городского округа.

«Сотрудники Наро-Фоминского управления ЗАГС были очень тронуты этим благородным поступком и решили провести акцию по сбору корма и среди сотрудников организации», - уточняется в материале.

По итогам акции все собранные корма и средства по уходу за животными передали в приют «Беригиня».