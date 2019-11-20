РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 ноя. Сотрудники ГИБДД при проведении рейда на дорогах Подольска выявили семь водителей, нарушивших правила перевозки детей, говорится в сообщении группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

В среду отдел ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск провел оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло».

«За время рейда выявили семь водителей, нарушивших требования к перевозке детей, установленные правилами дорожного движения. На каждого нарушителя наложили административный штраф в размере трех тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Родителей попросили не пренебрегать правилами безопасной перевозки ребенка в салоне автомашины, так как его жизнь полностью зависит от водителя.

«Особенно опасно, если при движении автомашины ребенок располагается на руках. В этом случае ошибочно полагать, что, держа на руках, мы его оберегаем. При столкновении или резком торможении вес пассажира возрастает в несколько раз, и удержать ребенка от резкого удара практически невозможно», – сказал начальник ОГИБДД Юрий Черепянский.

Если при этом и сам взрослый не пристегнут штатным ремнем безопасности, то это верная гибель для малыша.

«Доказано, что ничего лучше специальных удерживающих средств для перевозки детей не оберегает их в момент столкновения или резкого торможения», – заключил Черепянский.