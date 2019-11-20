РИАМО – 20 ноя. Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что на сегодняшний день необходимо изменить ситуацию с реальными доходами россиян, которые почти не растут, сообщает Федеральное агентство новостей.

В ходе форума ФТБ Капитал «Россия зовет!» Путин подчеркнул, что реальные доходы населения — это один из приоритетных индикаторов развития экономической составляющей страны.

«Сегодня заработные платы в России растут и в номинальном, и в реальном выражении, однако при этом располагаемые доходы граждан практически стоят на месте. Безусловно, нужно изменить эту ситуацию», — сказал Путин.

Президент также отметил, что на сегодняшний день результаты работы в данном направлении пока не очень успешны.

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