РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 20 ноя. К 2022 году в микрорайоне Барыбино городского округа Домодедово построят новую школу на 550 мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Здание возведут на улице Макаренко в рамках реализации государственной программы строительства объектов социальной инфраструктуры в Подмосковье.

«В настоящее время ведется проработка территории под размещение образовательного объекта. В следующем году приступаем к проектированию», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Существующая Барыбинская школа работает в две смены. Строительство новой школы позволит решить эту проблему.

Ввести новый объект в эксплуатацию планируется к 2022 году.