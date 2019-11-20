РИАМО - 20 ноя. Мужчина нанес ножевое ранение оппоненту в ходе ссоры в деревне Ленинского городского округа, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

В деревне Жабкино Ленинского городского округа из своего дома бригадой скорой помощи с проникающим ножевым ранением брюшной полости в больницу доставили и госпитализировали мужчину 1988 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в мужчина 1967 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре. По данному факту возбуждено уголовное дело.