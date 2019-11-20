РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 ноя. Более 230 учащихся образовательных учреждений Подольска приняли участие в конференции по правам, обязанностям и ответственности несовершеннолетних, сообщила социальный педагог профессионального колледжа «Московия» Наталья Даньшина.

Правовая конференция прошла в среду в Львовском структурном подразделении профессионального колледжа «Московия».

«В Львовском структурном подразделении профессионального колледжа «Московия» к Всероссийскому дню правовой помощи детям и Всемирному дню ребенка впервые прошла правовая конференция «Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних». В ней приняло участие более 230 учащихся профессионального колледжа Московия из структурного подразделения Львовский, Института сервисных технологий, Подольского колледжа имени Александра Никулина и других учреждений», – сказала Даньшина.

Учащиеся Московского областного колледжа информации и технологий показали постановку о судебном заседании, на котором рассматривалось дело о непредумышленном убийстве.

На вопросы ребят ответили представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, представитель уполномоченного по правам человека в Московской области в Подольске, управления опеки и попечительства министерства образования Московской области, Подольского центра занятости населения, ОДН УМВД России по Подольску, ОГИБДД УМВД России по Подольску, следственного отдела Подольска ГСУ СК России по Московской области.

В частности, ребят интересовало, почему на территории Московской области запрещена продажа энергетиков несовершеннолетним, а в Москве – нет. Депутат совета депутатов округа Ринат Валитов объяснил, что по инициативе партии «Единая Россия» и в других субъектах РФ постепенно запретят продажу энергетиков несовершеннолетним в целях заботы об их здоровье.

Уполномоченный по правам человека в Московской области в Подольске Екатерина Попова рассказал, что в округе действует школа молодого юриста, в которой могут бесплатно пройти обучение все желающие. Также она пригласила подростков обращаться к ней за юридической помощью.