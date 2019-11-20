РИАМО - 20 ноя. Проект реконструкции здания в Большом Николоворобинском переулке был единогласно одобрен Архитектурным советом Москвы, согласно проекту реконструкции, несколько исторических этажей сохранят, а более поздние постройки будут демонтированы, передает в среду корреспондент РИАМО.

Автором проекта выступил член Архитектурного совета Москвы Сергей Скуратов.

«Тематика работы с историческим городом, особенно, когда сносится какая-то часть, разбирается. Это всегда очень интересное решение и требует особой квалификации архитекторов, дискуссии. Вот сегодня обсуждение состоялось. Специалисты единодушно согласились, что это правильное решение, сделанное качественно, добротно и хорошо», - сказал главный архитектор Москвы, первый зампредседателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

По словам Скуратова, часть здания будет выполнена из архитектурной бронзы. Он также добавил, что отказался от скатной крыши сознательно, чтобы максимально гармонично вписаться в уже существующую архитектуру места и не конкурировать тем самым с артхаусными строениями, расположенными по соседству.