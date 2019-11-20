РИАМО - 20 ноя. В Москве в районах Выхино-Жулебино, Нагатинский Затон, Котловка, Академический, Проспект Вернадского прошли собрания участников публичных слушаний по программе реновации, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Собрания прошли в оживленной, эмоциональной обстановке. Участники высказали свои пожелания о проектах и задали разработчикам вопросы по широкому кругу тем – транспортной доступности, парковочному пространству, благоустройству, озеленению и многим другим», – сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Более 200 старых пятиэтажек вошли в программу реновации в районах Выхино-Жулебино, Нагатинский Затон, Котловка, Проспект Вернадского. Проекты предусматривают улучшение жилищных условий и создание комфортной городской среды для 16-20 тысяч московских семей.

«При разработке проекта планировки специалисты изучали, каких объектов в районе не хватает для комфортной, безопасной, благополучной жизни. Во всех районах разработчики предусмотрели строительство недостающей социальной инфраструктуры – школ, детских садов, ФОКов, поликлиник, культурных центров», - добавила Княжевская.

Будущее своих районов пришли обсудить тысячи москвичей. На встречах жители задавали конкретные вопросы и высказывали предложения. Ранее, с 8 по 14 ноября, они ознакомились с шестью проектами на экспозициях.

Также с 20 по 26 ноября жители могут направлять свои предложения по проектам планировки в окружные градостроительные комиссии или по электронной почте на адрес комиссии. Специалисты внимательно изучат предложения и учтут замечания участников публичных слушаний.

Экспозиции по проектам планировки территорий по программе реновации в районах Можайский, Лосиноостровский, Бабушкинский, Ярославский и Свиблово, поселке Шишкин Лес будут работать до 21 ноября. Собрания участников публичных слушаний здесь пройдут 26 ноября.