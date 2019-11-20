РИАМО - 20 ноя. Мосгорсуд отказался восстановить на службе бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы Андрея Щирова, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы суда.

Щиров был уволен после задержания журналиста Ивана Голунова. Полицейский ранее подал иск, в котором попросил признать приказ о его увольнении недействительным.

«Мосгорсуд оставил исковые требования без удовлетворения», - сказал собеседник агентства.

Голунова задержали 6 июня в Москве по делу о сбыте наркотиков, суд отправил журналиста под домашний арест.

Ситуация вызвала огромный общественный резонанс, в поддержку Голунова прошли массовые акции. 11 июня уголовное дело было прекращено из-за недоказанности участия Голунова в совершении преступления. Журналист был освобожден.