Около 14:30 в районе дома №7 по улице Костякова автомобиль Hyundai Porter совершил наезд на женщину с ребенком, находящихся на тротуаре.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
|Температура
|-3˚C … -1˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|771 мм рт. ст.
|Ветер
|ЮВ 6 м/с
|Температура
|-2˚C … +0˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|771 мм рт. ст.
|Ветер
|ЮВ 6 м/с
|Температура
|-2˚C … +0˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|771 мм рт. ст.
|Ветер
|Ю 5 м/с
Около 14:30 в районе дома №7 по улице Костякова автомобиль Hyundai Porter совершил наезд на женщину с ребенком, находящихся на тротуаре.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Вы успешно вошли в свой аккаунт.
Письмо с подтверждением регистрации отправлено на указанный вами адрес. Необходимо подтвердить регистрацию, перейдя по ссылке, указанной в письме.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии