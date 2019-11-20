РИАМО - 20 ноя. В помещениях новой сцены столичного театра «Уголок дедушки Дурова» началась черновая отделка, полностью завершить строительные работы планируют в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Строительство новой сцены театра «Уголок дедушки Дурова» по адресу: улица Дурова, владение 2, планируется завершить в следующем году. В настоящее время строители завершают возведение конструктива здания, началась черновая отделка помещений», – сказал руководитель департамента строительства города Андрей Бочкарев.

Общая площадь трехэтажного здания составит порядка 4 тысяч квадратных метров. Сцену выполнят в виде арены диаметром 13 метров, а зрительские места – в виде амфитеатра. Также оборудуют места для зрителей, манеж, подкупольное пространство с устройством галереи и мостков для обслуживания технологического оборудования.

В подвале здания разместятся буфет, технические и служебные помещения, кормокухни, помещения персонала. На первом этаже оборудуют входную группу, гардеробы для зрителей, медкабинет, помещения для содержания животных и технические помещения.

На втором этаже появятся зрительские ложи с местами для маломобильных групп населения, артистические, репетиционный зал, помещения для содержания животных-артистов. На третьем этаже разместятся технические помещения.

Для выхода животных на арены запроектирован главный артистический проход шириной 4,2 метра и два боковых входа для артистов. Вокруг манежа предусмотрен железобетонный барьер шириной 50 сантиметров и высотой 50 сантиметров от уровня манежного настила. В центре манежа для выполнения спецэффектов предусмотрен плунжерный подъемник.