РИАМО - 20 ноя. В текущем году в подмосковных медицинских учреждениях на 30% снизилось число погибших в ДТП благодаря оптимизации маршрутов доставки пострадавших, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На территории Подмосковья функционируют семь травмоцентров первого уровня, которые оснащены необходимым оборудованием, и где работают реаниматологи и нейрохирурги», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик на международном форуме «Транспортная неделя – 2019».

В рамках отраслевой конференции, посвященной реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», Гержик отметил, что за центрами, расположенными в Наро-Фоминске, Одинцово, Подольске, Красногорске, Солнечногорске, Коломенском и Богородском городских округах, закреплены определенные дороги.

В травмоцентрах круглосуточно дежурят две авиамедицинские бригады, которые за два года перевезли в специализированные центры 160 пострадавших. Благодаря этим мерам в 2019 году смертность пострадавших в ДТП в медучреждениях снизилась на 30%.

Санавиация функционирует в Московской области уже второй год, и 80% работы авиамедицинских бригад – пострадавшие в дорожный авариях. В среднем время от поступления обращения до взлета составляет 5-15 минут, а в течение 20 минут пострадавшего доставляют в медучреждение.

Объем мероприятий по обустройству дорожной сети элементами безопасности был увеличен в пять раз за четыре года в Подмосковье. Таким образом, врачи спасли 751 жизнь.

В этом году на областных дорогах построено 240 километров новых тротуаров, продолжается установка порядка 320 километров линий наружного освещения, 290 километров барьерных и более 50 километров тросовых ограждений. Тросовые ограждения устанавливают на трех- и четырехполосных дорогах, в этом году в качестве эксперимента тросами оборудовали несколько участков двухполосных дорог, благодаря чему показатель смертности при столкновении транспортных средств сократился на 80%.