РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 ноя. В Российской таможенной академии в Люберцах 24 ноября состоится день открытых дверей, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«24 ноября в Российской таможенной академии состоится День открытых дверей «Сделай свой выбор». Это традиционное мероприятие для старшеклассников, абитуриентов и их родителей»,- говорится в сообщении.

В материале добавляется, что в рамках дня открытых дверей можно будет задать вопросы об особенностях поступления, образовательных программах, реализуемых в академии, познакомиться с инфраструктурой академии, организацией научной, социальной и воспитательной работы. Планируется встреча с первым проректором, деканами факультетов, преподавателями.

Для участия в мероприятии необходимо пройти электронную регистрацию на сайте: rta.customs.ru. Приглашаются все желающие. Начало в 10:00.

Российская таможенная академия расположена по адресу: Люберцы, Комсомольский проспект, дом 4. Пройти на территорию академии можно по паспорту.