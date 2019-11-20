РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 20 ноя. В подмосковных Котельниках в рамках заседания комиссии обсудили способы переписи населения, она пройдет в октябре 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

С 1 по 31 октября 2020 года пройдет Всероссийская перепись населения. В среду прошло первое заседание тематической комиссии в Котельниках.

«Перепись пройдет в два этапа. Первый этап является совершенно новым для России способом переписи — перепись через интернет. Граждане самостоятельно смогут заполнить анкеты на портале Госуслуг. Второй этап предусматривает поквартирный обход переписчиками с бумажными анкетами и планшетами»,- сказала замглавы администрации муниципалитета Мария Галузо.

Она уточнила, что для подготовки масштабного мероприятия в городском округе Котельники раз в квартал будут проводить установочные совещания.

«Для нашего города значение переписи населения является очень важным. От того, насколько полно мы проведем перепись, будет зависеть статус города и его дальнейшее развитие: сколько нам понадобится рабочих мест, объектов социальной сферы – образовательных, медицинских учреждений», - отметила Галузо.

Она подчеркнула, что подготовительная работа сотрудниками администрации проводится уже с апреля 2019 года.