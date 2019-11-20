РИАМО - 20 ноя. Проектируемый проезд №6191 на севере столицы стал односторонним для улучшения транспортной ситуации, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения Москвы.

На всем протяжении проезда была разрешена парковка, которая пользовалась спросом, поэтому там часто возникали проблемы при встречном разъезде.

«Изменение схемы движения позволит решить эту проблему, не ликвидируя парковочные места, а также увеличить скорость проезда этого участка», – говорится в материале.

Наземный городской транспорт также будет проезжать по Коровинскому шоссе в сторону Дмитровского быстрее. Проехать по Проектируемому проезду №6191 можно будет в направлении от Коровинского шоссе в сторону Дегунинской улицы.

Водителей призвали быть внимательными и руководствоваться требованиями дорожных знаков.