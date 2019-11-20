РИАМО - 20 ноя. «Аэроэкспресс» информирует о тарифах на маршруте от Одинцова до аэропорта Шереметьево – стоимость поездки останется без изменений, также для пассажиров будут доступны тарифы Московских центральных диаметров (МЦД), говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

«При поездке в аэропорт или из аэропорта, вне зависимости от станции посадки или высадки, цена поездки останется без изменений. Для пассажиров, как и ранее, будут доступны групповые и другие тарифы «Аэроэкспресса», стоимость поездки по которым составляет от 225 до 500 рублей для одного пассажира. Для детей до 5 лет проезд является бесплатным, для детей в возрасте от 5 до 7 лет предусмотрен тариф «Детский» (130 рублей)», – говорится в сообщении.

На Шереметьевском аэроэкспрессе теперь можно будет добраться не только до аэропорта, но и доехать до нужной станции на участке от Одинцова до Окружной. При этом стоимость поездки для пассажиров, осуществляющих вход и выход на промежуточных станциях, будет соответствовать тарифам МЦД.

Купить билеты на «Аэроэкспресс» для поездки в/из аэропорта, вне зависимости от станции посадки/высадки, можно: на сайте и в мобильном приложении компании; в кассах «Аэроэкспресс»; в кассах ЦППК, расположенных на остановочных пунктах маршрута следования; бесконтактным способом на турникетах ЦППК на станциях маршрута и на турникетах «Аэроэкспресса» в аэропорту Шереметьево при помощи банковской карты или карты «Тройка» с электронным кошельком.

Для прохода через турникеты на станциях МЦД-1 авиапассажирам, следующим в воздушную гавань или из аэропорта, необходимо приложить к турникетам со специальным обозначением билет на аэроэкспресс, банковскую карту или карту «Тройка». При оплате поездки на турникетах совокупная сумма списания будет равна стандартному тарифу «Аэроэкспресса» и составит 500 рублей.

Для того, чтобы воспользоваться аэроэкспрессом для поездки на участке от Одинцова до Окружной (без поездки в аэропорт), необходимо приобрести билет ЦППК или оплатить проезд тарифом «Кошелек» карты «Тройка» – 38 рублей в «Центральной» зоне и 45 рублей в зоне «Пригород».

«Аэроэкспресс» продлит маршрут от аэропорта Шереметьево до Одинцова в рамках интеграции с МЦД-1. Благодаря нововведению, добираться до Одинцова из аэропорта Шереметьево и обратно можно будет без пересадок, что существенно облегчит и сократит путь от аэропорта до одного из наиболее крупных городов Московской области, а также всех районов, расположенных вблизи станций Белорусского направления МЖД.