РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 ноя. Проект правил землепользования и застройки представят для общественных обсуждений в микрорайоне Климовск Подольска 21 ноября, ознакомиться с ним можно в ДК «Машиностроитель» до 24 января 2020 года, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске с 21 ноября начнутся общественные обсуждения по проекту «Внесение изменений в «Правила землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Подольск Московской области». Срок проведения обсуждений – с 21 ноября 2019 года по 24 января 2020 года.

«В Климовске с информационными материалами по теме общественных обсуждений можно ознакомиться на экспозиции по адресу: улица Ленина, дом №20 (ДК «Машиностроитель»)», – говорится в сообщении.

В период общественных обсуждений все желающие смогут представить свои предложения и замечания в записи книги учета посетителей экспозиции (журнал), путем личного обращения в администрацию, через портал госуслуг.

В Климовске внести свои предложения в журнал можно будет по вторникам с 16:00 до 18:00 и по пятницам с 15:00 до 17:00 (кроме выходных и праздничных дней) в ДК «Машиностроитель». В данные промежутки времени на экспозиции будет присутствовать сотрудник территориального управления в микрорайоне Климовск. Узнать подробности можно по телефону: 8(496)755-57-39.