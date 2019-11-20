РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 ноя. Выездная межведомственная комиссия Подольска 28 ноября проведет заседание на базе промплощадки ПЭМЗ, на нем обсудят соблюдение норм трудового законодательства, сообщается на сайте администрации округа.

«В соответствии с планом проведения выездной межведомственной комиссии (МВК) по мобилизации доходов консолидированного бюджета, утвержденным главой городского округа Подольск, 28 ноября пройдет очередное заседание на промышленной площадке ПЭМЗ», – говорится в сообщении.

На заседании будут рассмотрены вопросы погашения недоимки в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ, контроля соблюдения обязанностей по уплате обязательных платежей, соблюдения норм трудового законодательства и другие вопросы.

Заседание комиссии состоится в 14:30 по адресу: улица Большая Серпуховская, дом №43 (в здании компании ООО «ХайдельбергЦемент Рус»).