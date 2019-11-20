РИАМО - 20 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения и подарил главе Русской православной церкви букет белых роз.

В день своего 73-летия патриарх совершил божественную литургию в храме Христа Спасителя.

Воробьев пожелал патриарху здоровья и сил для просветительской деятельности.

Патриарх Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде. Он был избран на предстоятельское служение на поместном соборе Русской православной церкви в 2009 году. Интронизация прошла 1 февраля 2009 года.