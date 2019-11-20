РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 20 ноя. В микрорайоне Силикат подмосковных Котельников отремонтировали хоккейную площадку и установили площадку для воркаута, говорится в сообщении пресс-службы депутата Мособлдумы Владимира Жука.

В среду Жук проверил многофункциональную хоккейную площадку и новую воркаут-площадку в Котельниках. Вместе с местными молодогвардейцами во главе с Никитой Сафоновым парламентарий осмотрел оборудование, установленное по программе губернатора «Спорт Подмосковья».

«Местные жители хорошо помнят полуразвалившуюся хоккейную коробку в микрорайоне Силикат, не видевшую ремонта многие годы. К наступлению зимнего сезона любителям одного из самых популярных видов спорта подготовили приятный сюрприз – провели капитальный ремонт этой самой коробки, превратив ее в многофункциональную хоккейную площадку», – говорится в сообщении.

Зимой на площадке зальют каток, а летом благодаря современному оборудованию – новым воротам, баскетбольным кольцам и безопасному резиновому покрытию – на ней можно будет поиграть в футбол и баскетбол. Площадка оборудована обогреваемыми раздевалками и трибунами.

Также в микрорайоне Силикат установили площадку для воркаута, оснащенную травмобезопасным покрытием и необходимыми для выполнения нормативов ГТО тренажерами.

«Многофункциональная хоккейная площадка в микрорайоне Силикат после ремонта обрела совсем иной вид – она стала современной. Площадки для воркаута сейчас пользуются огромной популярностью по всему региону, отрадно, что у жителей Силиката появилась возможность заниматься уличным спортом», – отметил Жук.