РИАМО (БАЛАШИХА) – 20 ноя. Депутаты совета депутатов Балашихи на заседании утвердили бюджет городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, общий объем доходов бюджета Балашихи в 2020 году составит 18 миллиардов рублей, сообщил председатель совета депутатов округа Геннадий Попов.

В среду на заседании совета депутатов был принят основополагающий документ о бюджете городского округа Балашиха на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Его ранее обсудили на публичных слушаниях.

«Относительно 2019 года бюджет вырос на 3 миллиарда рублей. Это очень хороший прирост. Таким образом, в 2020 году доходы бюджета Балашихи составят 18 миллиардов рублей, в 2021 году – 17,5 миллиарда рублей и в 2022 году – 17,2 миллиарда рублей. Он по-прежнему остается программным и социально ориентированным. Более 70% бюджета пойдет на образование, также будут выделены средства на ЖКХ, культуру, физкультуру и спорт», – сказал Попов.

В ходе заседания также рассмотрели 11 вопросов повестки дня. Приняли два положения: о заключении договоров о рекламе, а также о сдаче в аренду помещений по новым правилам в соответствии с федеральным законодательством. Вопросы также коснулись дополнительных мероприятий по укреплению материально-технической базы отраслей «Образование», «Культура», «Физическая культура и спорт», передаче муниципального недвижимого имущества в безвозмездное срочное пользование госучреждениям и общественным организациям.

Кроме того, на заседании обсудили вопрос о присвоении некоторым улицам Балашихи имен героев, которые проживали в округе или прославили его и Россию в целом. Это Николай Яганов – кавалер ордена Славы, разведчик 129-го Гвардейского стрелкового полка 45-й Гвардейской стрелковой дивизии 6-й Гвардейской армии 2-го Прибалтийского фронта и Митрофан Неделин – советский военачальник, первый главнокомандующий Ракетными войсками СССР, командующий артиллерией Советской Армии, который внес большой вклад в создание РВСН, разработку, испытание и принятие на вооружение ракетно-ядерного оружия.

«Имя Николая Яганова планируют присвоить одной из улиц в новом микрорайоне ЖК «Пехра», а улица маршала Неделина должна появиться в районе Леоновского шоссе до КПП академии войск РВСН», – уточнил Попов.

Принятые советом депутатов решения по бюджету вместе с приложениями, будут опубликованы в ближайшее время в газете и на сайте органов местного самоуправления в разделе «Решения совета депутатов».