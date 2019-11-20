РИАМО - 20 ноя. Мосгорнаследие приостановило незаконные работы в старинном здании доходного дома в районе Хамовники, которое является памятником архитектуры начала XX века, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

О проведении несогласованных работы в помещениях доходного дома Спасо-Божедомской церкви, который расположен в Гагаринском переулке, дом 9/5, сообщили бдительные москвичи. На место немедленно выехал инспектор, который зафиксировал проведение работ без проекта и разрешений со стороны контролирующих органов.

«Небольшое трехэтажное здание бывшего доходного дома на углу Гагаринского и Чертольского переулков сейчас является жилым домом, часть помещений которого сдается под различные нужды – по сути, оно выполняет те же функции, что и век назад. Его возвел архитектор Иван Герман для нужд церкви Спаса Нерукотворного Образа, что на Убогих домах – она находилась совсем рядом, в Чертольском переулке, и была разобрана в 1930-е годы», – сказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Он также подчеркнул, что данный объект является важным для сохранения истории своего района. А ведение несогласованных работ в здании угрожает не только его облику, но и сохранности памятника старины.

«Только специалисты от реставрации могут решать, какие работы можно проводить, и предлагать методику их проведения», – отметил Емельянов.

По итогам разбирательства Мосгорнаследие направило пользователю предписание на приостановку всех работ в памятнике. Ему предстоит получить официальное разрешение на проведение реставрации. Кроме того, Мосгорнаследие решает вопрос о возбуждении административного дела.