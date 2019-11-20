РИАМО - 20 ноя. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить открытие новой детской поликлиники в районе Тропарево-Никулино, здание медучреждения уже построили, идет поставка мебели и оборудования, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Собянин в среду осмотрел ход строительства новой детской поликлиники на улице Академика Анохина, владение 40, корпус 2. Новое медучреждение станет филиалом №5 детской городской поликлиники №131.

«Мы приступили к реализации большой программы строительства амбулаторных учреждений. В ближайшие годы будут построены 32 новые поликлиники в районах, где их не хватает. Первые объекты этой программы уже фактически готовы. В их числе – новая детская поликлиника в Тропарево-Никулине», – сказал мэр.

Он поручил в кратчайшие сроки оформить все необходимые для открытия поликлиники бумаги, установить оборудование, укомплектовать штат и начать работу, так как этого медучреждения очень ждут жители района.

Строительство здания новой детской поликлиники уже завершено. На сегодняшний день там идет поставка мебели и оборудования.

Новую поликлинику смогут посещать более 500 человек в смену. Такая вместимость позволит решить вопрос доступности медпомощи детям района на десятилетия вперед. Кроме того, здание медучреждения расположено очень удобно для жителей микрорайонов по четной стороне проспекта Вернадского, они и составят основную часть пациентов новой поликлиники.

Фасады медучреждения выполнены из светлых материалов, имитирующих натуральный камень и дерево. В центре поликлиники расположен атриум, который образует насыщенное светом пространство с первого по шестой этажи, что характерно при строительстве торговых центров и люксовых отелей, а не городских поликлиник.

Прием пациентов будут вести педиатры, отоларинголог, офтальмолог, невролог, детский хирург, ортопед. В новой поликлинике будут созданы зал лечебной физкультуры, кабинеты ингаляционной терапии и электросветолечения, массажа и физиотерапии.

В планировке здания учли планируемые потоки пациентов при размещении кабинетов врачей. Специалистов, которых чаще всего посещают, разместят на нижних этажах, менее посещаемые врачи и административные кабинеты – на верхних.

Поликлиника будет оснащена современным медицинским оборудованием, включая рентген, флюорограф, аппараты УЗИ, физиотерапевтическое оборудование, электрокардиограф, электроэнцефа¬лограф, ЛОР-установку, уточняется в материале.