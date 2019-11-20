РИАМО - 20 ноя. Столичные власти заключили первые допсоглашения с инвесторами для строительства офисов и торговых площадей за пределами Третьего транспортного кольца, говорится в сообщении пресс-службы комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

В июле 2019 года город ввел новые стимулы для строительства коммерческих объектов за пределами Третьего транспортного кольца. Так, было принято решение об обнулении платежей за изменение вида разрешенного использования земельных участков при строительстве коммерческих объектов за пределами ТТК (за исключением гостиниц, апартаментов и жилья).

«Для развития городской инфраструктуры за пределами Третьего транспортного кольца город уменьшил для инвесторов размер арендной платы за первый год срока аренды земельных участков, которые предназначены для строительства или реконструкции коммерческих объектов. И в настоящий момент с инвесторами заключено 13 первых дополнительных соглашений, в рамках которых будут построены новые городские объекты», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, арендная плата за первый год срока аренды по указанным договорам составит 126,3 миллиона рублей, отмена повышенной ставки за первый год срока аренды участков снизит себестоимость строительства для инвесторов на 1,77 миллиарда рублей.

Как отметил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, по итогам заключения допсоглашений московские инвесторы смогут начать строительство офисных объектов и объектов торговли за пределами ТТК.

«Благодаря оформленным дополнительным соглашениям об изменении цели предоставления 13 земельных участков общей площадью 22,6 гектара в Северо-Восточном, Восточном, Западном, Северном, Северо-Западном округах, а также на юго-востоке Москвы появятся новые офисы, магазины и торговые центры. Общая площадь строительства составит 231,8 тысячи квадратных метров», - сказал Гаман.