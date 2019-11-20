РИАМО (КОРОЛЕВ) – 20 ноя. В школах и соцучреждениях Королева провели плановую учебную эвакуацию, в ходе тренировки отработали взаимодействие служб экстренного реагирования, сообщила «РИАМО в Королеве» старший эксперт Мытищинского территориального управления Людмила Кузнецова.

В соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Воробьева, 19 ноября на территории Подмосковья была проведена общеобластная тренировка по эвакуации и отработке навыков действий персонала и посетителей при возникновении условного пожара в торгово-развлекательных комплексах, объектах культуры и спорта, здравоохранения, образования, соцзащиты и иных объектах с массовым пребыванием людей.

«В рамках общеобластной тренировки пожарные 329 пожарной части Мытищинского территориального управления «Мособлпожспас» провели тренировочные эвакуации в Королеве: в школе-интернате для детей с ограниченными возможностями, в средних общеобразовательных школах №№8, 3, 5. С ребятами провели обучающие мероприятия, рассказали, как правильно покидать задымленное помещение и как вызвать пожарных», – сказала Кузнецова.

В городском округе в ходе данной тренировки были проведены занятия по эвакуации воспитанников детских садов, учащихся средних образовательных учреждений, персонала лечебных заведений и других объектов с круглосуточным и массовым пребыванием людей. Эвакуация посетителей торговых центров прошла в плановом режиме.

В тренировке приняли участие пожарные и спасатели Королевского гарнизона пожарной охраны, представители служб экстренного реагирования, предприятий энергетики и ЖКХ, а также добровольцы и волонтеры.