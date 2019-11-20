РИАМО - 20 ноя. В Москве на предыдущей неделе зафиксирована спокойная эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ, показатели заболеваемости ниже пороговых величин на 25,5%, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

«Показатели заболеваемости ниже расчетных эпидемических пороговых величин во всех возрастных группах, в том числе: среди детей 0-2 года — на 43,6%, среди детей 3–6 лет — на 35,3%, среди детей 7–14 лет — на 31%, среди взрослого населения (15 лет и старше) – на 33,3%, по совокупному населению — на 25,5%», — отмечается в материале.

В столице продолжается кампанию по иммунизации населения против сезонного гриппа продолжают в городе. За счет бюджетных средств уже привито почти 7 миллионов горожан, что составляет 56% от численности населения, среди них свыше 960 тысяч детей. За счет средств работодателей и граждан привито 2,5 миллиона человек.

Жители Москвы могут пройти вакцинацию по системе обязательного медицинского страхования (ОМС) в прививочных кабинетах. Для этого надо иметь паспорт гражданина РФ и полис ОМС.

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ и ход кампании по вакцинации против сезонного гриппа находятся на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Москве.