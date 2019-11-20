РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 20 ноя. Свыше пяти тысяч человек стали участниками тренировочной эвакуации, прошедшей в подмосковных Котельниках в ходе Единого дня проведения объектовых тренировок, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Девятнадцатого ноября в Подмосковье прошел Единый день проведения объектовых тренировок по эвакуации.

«В Котельниках он состоялся во всех образовательных, спортивных и культурных учреждениях, а также в семи крупных торговых объектах. Всего эвакуировали свыше пяти тысяч человек», – говорится в сообщении.

В спорткомплексе «Котельники» провели тренировку по отработке практических навыков сотрудников учреждения и его посетителей при возникновении задымления в игровом зале. Тренировка проводилась с целью совершенствования уровня подготовленности и слаженности действий персонала, занимающихся спортсменов и гостей учреждения по быстрой эвакуации из здания при возникновении ЧС.

Также в школе №3 провели объектовую тренировку на тему: «Отработка практических навыков работников образовательной организации и обучающихся при возникновении ЧС – задымление в спортивном зале». Всего приняли участие в объектовой тренировке 453 ученика и 28 педагогов. Тренировка признана удовлетворительной.