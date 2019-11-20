РИАМО - 20 ноя. В ближайшие четыре года на территории новой Москвы планируют построить еще шесть станций метрополитена, их число в ТиНАО вырастет до 14, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

В ТиНАО на сегодняшний день работают восемь станций метро. В 2016 году открыты станции подземки «Румянцево» и «Саларьево» Сокольнической линии. В 2018 году – «Рассказовка» и «Говорово» Калининско-Солнцевской линии. В 2019 году – станции «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» Сокольнической линии.

«До конца 2023 года в новой Москве будет построено еще шесть станций метро. Это станции с рабочими названиями «Славянский мир», «Мамыри», «Бачуринская», «Коммунарка» Коммунарской линии, станция «Потапово» Сокольнической линии и станции «Пыхтино» Калининско-Солнцевской линии», – уточняется в сообщении.

Как добавил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, в Москве грандиозные планы по строительству подземки. Новые ветки и станции метро улучшат транспортное обслуживание для сотен тысяч горожан.

По его словам, Коммунарская ветка станет дублером южных участков Сокольнической и Калужско-Рижской линий. Особенно выиграют москвичи, пользующиеся «оранжевой» веткой, так как станция «Теплый Стан» перестанет быть главным пересадочным узлом на метро для жителей ТиНАО.

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