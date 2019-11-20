РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 20 ноя. Жители Красногорска 23 ноября смогут побывать на Дне открытых дверей в Московском областном филиале РАНХиГС, им расскажут о направлениях работы учебного заведения и условиях поступления, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Московский областной филиал РАНХиГС приглашает на День открытых дверей в субботу, 23 ноября. Это отличная возможность познакомиться с работой филиала, получить исчерпывающую информацию обо всех направлениях учебного заведения, задать все интересующие вопросы по правилам приема в филиал в 2020 году», – говорится в сообщении.

В рамках мероприятия выступят представители руководства филиала, факультетов, студенческого совета, для гостей будут организованы тренинги и мастер-классы от студентов.

Мероприятие пройдет 23 ноября с 11:30 до 15:00. Адрес филиала: Красногорск, улица Речная, дом №8, корпус 1.