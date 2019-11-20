РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 20 ноя. Юный водитель мопеда получил травмы в результате столкновения с автомобилем в поселке Нахабино подмосковного Красногорска , сообщил инспектор группы организации службы 11 батальона ДПС капитан полиции Сергей Хаустов.

«20 ноября около 02:20 в поселке Нахабино на 33,4 километре Волоколамского шоссе 15-летний местный житель, ученик 9 класса, управляя мопедом, который взял у друга, выезжая со второстепенной дороги на шоссе, совершил столкновение с двигавшейся по главной дороге в сторону Москвы автомашиной ВАЗ-210540», – сказал Хаустов.

По его словам, в результате ДТП водитель мопеда с тяжелыми травмами был госпитализирован. У подростка не было водительского удостоверения на право управления транспортным средством.

«Большинство людей относятся к мопедам как к игрушке, забывая, насколько она может быть опасна. К тому же взрослые закрывают глаза на безопасность своих детей, беспечно доверяя им управлять данного вида транспортными средствами. Результат – трагедия не заставляет себя ждать», – подчеркнул Хаустов.