РИАМО - 20 ноя. Численность работников списочного состава в организациях Подмосковья, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, на конец третьего квартала 2019 года составила более 1,7 миллиона человек, что составляет 100,7% к предыдущему кварталу, говорится в сообщении пресс-службы Мосстата.

«В третьем квартале 2019 года на работу было принято 168 тысяч человек, из них каждый 18 – на дополнительно введенные рабочие места. Численность принятых на работу превышает численность выбывших работников на 1,9% (3,2 тысячи человек)», — говорится в сообщении.

Количество выбывших работников списочного состава достигло 164,9 тысячи человек. Это 9,7% от списочной численности работников на конец третьего квартала. 136,1 тысячи человек уволились по собственному желанию – это на 18,9% больше, чем во втором квартале. По соглашению сторон уволились 11,1 тысячи человек. Численность работников, выбывших в связи с сокращением, увеличилась на 15,8% и составила 2,8 тысячи человек.

В конце третьего квартала число требуемых работников на вакантные места составило 82,9 тысячи человек (4,9% от общего числа работников списочного состава), что на 5,2% больше, чем во втором квартале 2019 года.

Число работников, трудившихся неполное рабочее время по соглашению между работником и работодателем, достигло 40,9 тысячи человек. Это составляет 103,6% в отношении предыдущего квартала. Количество работавших неполное рабочее время по инициативе работодателя увеличилось на 24,1% и составило 2 тысячи человек.

Численность работников списочного состава, находившихся в простое по вине работодателя и по причинам, не зависящим от работодателя и работника, составила 6,1 тысячи человек, в то же время она заметно уменьшилась по отношению ко второму кварталу 2019 года на 24,5%.

Число работников, которым были предоставлены отпуска без сохранения заработной платы по письменному заявлению работника, составило 9,9% от списочной численности работников на конец третьего квартала.