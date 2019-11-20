РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 20 ноя. Ушел из жизни почетный гражданин Красногорска Анатолий Ширибордин, в последний путь его проводят 21 ноября, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Девятнадцатого ноября ушел из жизни один из выдающихся жителей, внесший немалый вклад в историю развития городского округа Красногорск, Анатолий Глебович Ширибордин. Похороны состоятся 21 ноября 2019 года. Траурный митинг пройдет 21 ноября в 10:30 в Красногорском морге», – говорится в сообщении.

Ширибордин родился 22 июля 1928 года в селе Черниговка Задонского района Орловской области в семье крестьянина. Образование высшее – окончил Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт.

Свою трудовую деятельность начал в 1942 году. Подростком, работая в колхозе, получил медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

В 1949 году юношу призвали в ряды Советской Армии, после увольнения в запас в 1952 году он поступил на работу на Красногорский завод цементного машиностроения слесарем механосборочных работ.

В 1976 году Ширибордин был избран председателем исполкома Красногорского городского совета народных депутатов. Работая на этом посту до 1983 года, он внес большой вклад в развитие города и района. При участии Анатолия Глебовича были введены в эксплуатацию Дворец культуры «Подмосковье», поликлиника, детская и взрослая больницы.

С 1983 по 1987 год работал в должности заместителя генерального директора по социально-бытовым вопросам ПО «Красногорский завод имени Зверева».

Трудовая деятельность Анатолия Глебовича отмечена орденами «Знак Почета», «Дружбы народов», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1045 годов», почетными грамотами ЦК ВЛКСМ, Мособлисполкома и других общественных организаций.

Звание «Почетный гражданин Красногорского муниципального района» с вручением удостоверения, ленты и знака присвоено Ширибордину 25 сентября 2008 года.