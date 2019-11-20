РИАМО - 20 ноя. Молодежная палата Роскомнадзора в Центральном федеральном округе отметила годовщину создания, за год палата провела более 50 обучающих мероприятий, в которых приняли участие свыше 30 тысяч человек, сообщается на сайте управления Роскомнадзора по ЦФО.

Торжественное заседание Молодежной палаты Роскомнадзора в ЦФО состоялось 15 ноября.

«Молодежная палата была образована в день 25-летия со дня создания службы государственного надзора за связью в Российской Федерации, на базе которой в дальнейшем был образован Роскомнадзор. Сегодня нам — 26, Молодежной палате — 1 год. Зрелость и молодость. Поздравляю с праздничными датами и желаю нам дальнейшей плодотворной работы!» — сказал руководитель управления Роскомнадзора по ЦФО Дмитрий Сокоушин.

Молодежная палата ЦФО была создана 15 ноября 2018 года в целях просвещения молодежи в области защиты прав субъектов персональных данных, повышения цифровой грамотности и культуры поведения и работы в интернете. В состав палаты входят 16 студентов вузов и представителей молодежных общественных объединений из регионов Центрального федерального округа.

В палате действует группа методического сопровождения, которая занимается разработкой обучающих материалов, информационных памяток о важности ответственного отношения к персональным данным и тематических детских раскрасок, призванных информировать детей о защите личной информации.

Так, раскраски палаты были размещены в МФЦ Подмосковья, куда ежедневно приходит более 60 тысяч человек. Раскраски пользуются большой популярностью у детей.

В составе Молодежной палаты есть PR-группа, которая занимается информационным сопровождением ее деятельности, ведет паблики в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram. Недавно была создана группа «Медиаконтроль», которая занимается киберпатрулированием Сети и выявлением асоциального контента, в частности, кибербуллинга.

Более 100 школьников приняли участие в конкурсе Молодежной палаты «А что ты знаешь о защите персональных данных», представили свои тематические рисунки и видеоролики в пяти номинациях.

В общей сложности за год участниками Молодежной палаты было проведено более 50 обучающих мероприятий: уроки со школьниками, встречи, лекции, беседы и студенческие дебаты, игры и викторины на площадках летних оздоровительных лагерей, в которых приняли участие более 30 тысяч человек.