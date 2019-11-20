РИАМО - 20 ноя. В столице на Каширском шоссе в ходе земляных работ обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Москве.

«На Каширском шоссе в ходе земляных работ обнаружен предмет с внешними признаками коррозии, предположительно, может являться боеприпасом времен ВОВ», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что данный предмет будет передан специалистам для вывоза и утилизации.