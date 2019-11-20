РИАМО - 20 ноя. Уголовное дело возбудили после ДТП в подмосковном Егорьевске, где автомобиль сбил 65-летнюю женщину и ее двухлетнюю внучку, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Инцидент произошел днем 19 ноября. Водитель отечественной легковушки проехал перекресток на «красный», столкнулся с иномаркой, после чего наехал на пешеходов. Женщину и ребенка госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

«По факту дорожно-транспортного происшествия в городском округе Егорьевск, в результате которого пострадали женщина и ее двухлетняя внучка, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Она добавила, что в отношении водителя составили административные протоколы по статье 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права на управление), 12.12 (проезд на запрещающий сигнал светофора) и 12.33 (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений).