РИАМО – 20 ноя. Акция по сбору макулатуры пройдет 27 ноября в центре Орехово-Зуева, все желающие смогут сдать журналы, газеты, офисную бумагу и другое, сообщается в группе «Ноль отходов» в соцсети «ВКонтакте».

«Во время акции можно сдать глянцевые журналы, газеты, офисную бумагу, тетради, крафтбумагу, бумажную упаковку, книги, не представляющие литературной ценности. Гофрокартон в связи с его малой удельной плотностью принимается или кипованный прессом, или хорошо развернутый и компактно свернутый в объеме не более одного кубического метра», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, сбор макулатуры состоится с 12:00 до 15:00 у бывшего торгового центра «Аквилон» по адресу: Орехово-Зуево, улица Ленина, дом №85. По всем вопросам можно обратиться к координатору экомарафона в Орехово-Зуеве Екатерине Караваевой по телефону: 8(977)102-97-09.